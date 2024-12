I ministri Urso e Calderone, la presidente della Regione Todde e l’assessore Cani incontreranno domattina i lavoratori ai cancelli della Portovesme srl

I ministri delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Lavoro Marina Calderone, la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore dell’Industria Emanuele Cani incontreranno domattina i lavoratori ai cancelli della Portovesme srl, quattro giorni dopo la fermata della produzione di zinco scattata come annunciato della Glencore lunedì 23 dicembre, antivigilia di Natale. Le Segreterie FIOM, FSM e UILM Territoriali hanno rivolto un invito alla partecipazione alle lavoratrici e ai lavoratori a partire dalle ore 9.00 di domani mattina. Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno anche i sindaci, già presenti al fianco dei lavoratori alla vigilia di Natale, verrà fatto il punto della situazione e valutate le possibilità di riprendere quanto prima possibile la produzione di zinco, con o senza la Glencore. Restano in piedi le possibilità del coinvolgimento di un nuovo soggetto imprenditoriale ma c’è anche ci ipotizza, in una fase transitoria, di un intervento dello Stato nella gestione degli impianti produttivi.