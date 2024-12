I vigili del fuoco sono intervenuti in via Sette Fratelli, angolo via Ortobene, a Sant’Orsola, a Sassari, per un incidente stradale tra due vetture. I conducenti, illesi, sono usciti spontaneamente dalle vetture, ma uno è stato trasportato all’ospedale per controlli.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia locale.

Antonio Caria