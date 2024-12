Ieri sera, al Teatro Massimo di Cagliari, il Balletto di Roma ha proposto una rivisitazione dello “Schiaccianoci”, balletto simbolo della tradizione natalizia – di Nadia Pische

Ieri sera, al Teatro Massimo di Cagliari, il Balletto di Roma ha offerto un cocktail di dolcezza, eleganza e leggerezza che ha inebriato tutti i presenti. Una rivisitazione dello “Schiaccianoci”, balletto simbolo della tradizione natalizia, pensata creata e realizzata in chiave moderna senza però essere deturpata dalla bellezza della magia portata in scena con azioni coreografiche spettacolari di Kevin Castillo, per la regia e coreografie di Massimiliano Volpini. Scenografie minime ma baciate dalla fantasia a cura di Erika Carretta. Light designer Emmanuele De Mari, musiche di Cajkovskij che fanno danzare il cuore, e un corpo di ballo di vere e proprie farfalle. Anche il battito di mani durante un balletto, o quello delle mani che battevano sul palco, anche quei tocchi erano delicati ma incisivi allo stesso tempo. La fluidità dei ballerini era come un filo che li univa, quasi non si capiva dove finiva un corpo ed iniziava l’altro. Le prese, le piroette, i balzi sino ad arrivare a “lasciarsi andare nell’aria”. Quasi una metafora per la vita…

E poi, che dire dei costumi curati da Erika Carretta: colorati, morbidi, cuciti ad hoc sui ballerini e sulle ballerine. Ogni gesto “parlava” … Non ultima la meravigliosa “contaminazione” nel ballo: classico e moderno… “sposi felici”!

Applausi a scena aperta, cascante di elogi, anche i più scettici ieri sera si sono ritrovati a sognare… come la piccola Marta, rimasta affascinata da quel mondo che prolifera arte a tutto tondo… il mondo del teatro senza il quale sarebbe difficile vivere perché respirare arte fa bene all’anima.

Una menzione speciale alla ballerina Marisol Castellanos nel ruolo di Clara divenuta famosa nel talent Amici di Maria, stella in un corpo di ballo eccezionale.

Nadia Pische