Il 18 dicembre, 86° anniversario dell’inaugurazione della città di Carbonia, l’Amministrazione comunale premierà gli sportivi meritevoli

Il 18 dicembre, data dell’86° anniversario dell’inaugurazione della città di Carbonia, l’Amministrazione comunale riconoscerà i meriti ottenuti dai nostri sportivi nel corso dell’anno 2024 con una premiazione che si svolgerà presso il Teatro Centrale alle ore 15.00.

L’iniziativa, organizzata in sinergia dall’assessorato allo Sport e dalla Prima Commissione Consiliare Permanente, intende premiare e dare il giusto tributo agli sportivi e alle sportive residenti nella nostra città – afferenti alle società e associazioni di tutto il territorio – che si sono distinti nel corso dell’anno 2024 per i risultati ottenuti a livello regionale, nazionale e finanche internazionale.

«Un riconoscimento del merito e una valorizzazione delle eccellenze sportive di Carbonia, una città che si caratterizza per essere una fucina di talenti che danno lustro e prestigio alla nostra comunità», ha dichiarato l’assessora dello Sport Giorgia Meli.