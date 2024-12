La carica dei 10mila per Gabry Ponte a Villamassargia

A fine serata, numero avvalorato dal contapersone, erano in 9.870 a ballare sotto il cielo stellato massargese. «È stato un risultato oltre le nostre più rosee aspettative e che ci riempie di orgoglio, grazie all’assessorato regionale al Turismo che ci ha finanziato e al lavoro sinergico della Giunta, delle consigliere di maggioranza e di tutto l’apparato comunale che hanno costituito una macchina organizzativa impeccabile per l’evento più grande del nostro mandato», ha commentato la sindaca di Villamassargia Debora Porrà, a poche ore di distanza dall’evento clou del cartellone natalizio che ha visto come protagonista il noto e amatissimo dj Gabry Ponte che è già volato a Roma per il Capodanno nella Capitale.

Tre ore di musica iniziate con il rap del cantante massargese Federico Sacco, in arte Rico, e il bravissimo dj Sandro Azzena di Radio SuperSound e continuate con due ore no stop da Gabry Ponte fino all’alba. Il disc jockey torinese ha sfoderato il suo lungo repertorio di successi e ha scaldato l’esercito di tutte le età che si è riversato al campo sportivo comunale per ascoltare le indimenticabili hit anni Novanta.

A suon di musica dance ed effetti speciali, tra lingue di fuoco, luci e festoni colorati sparati sul pubblico, l’ex Eiffel 65 e la sua magica consolle hanno conquistato la folla dei fans giunti dal cagliaritano e da tutto il Sulcis per assistere allo spettacolo, usufruendo dei treni speciali e delle navette messe a disposizione dal Comune.

«Siamo davvero soddisfatti del grande successo di pubblico che siamo riusciti a riscuotere con questa proposta che non ha tradito le aspettative di chi è venuto a Villamassargia», ha dichiarato l’assessora alla Cultura Sara Cambula.