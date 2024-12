La Carta Bianca del progetto Islas del Mar al Parlamento europeo, un passo avanti per il riconoscimento dei diritti delle Isole d’Europa

Il progetto Islas del Mar ha raggiunto una tappa fondamentale nel suo impegno per il riconoscimento dei diritti delle isole d’Europa. Isabel Vera, presidente di EURINSULA e Fondatrice del progetto Islas del Mar, ha presentato ufficialmente la Carta Bianca Islas del Mar per i Diritti delle Isole al Parlamento Europeo, rappresentando tutti i partner della rete internazionale Islas del Mar. Il documento, redatto durante il II Forum Interculturale delle Isole d’Europa tenutosi a Cagliari (Sardegna) il 30 e 31 maggio 2024, chiede il riconoscimento delle sfide uniche che affrontano le isole europee e l’adozione di politiche concrete per migliorare le condizioni di vita delle comunità insulari.

Il vicepresidente del Parlamento europeo e già presidente della Commissione per lo Sviluppo regionale, Younous Omarjee, ha accolto con favore l’iniziativa e ha espresso il suo forte interesse a collaborare con EURINSULA e il progetto Islas del Mar.

La Carta Bianca fa parte di un ampio insieme di iniziative finalizzate a rafforzare le politiche europee sullo sviluppo sostenibile e sulla cooperazione internazionale.

Isabel Vera è stata accompagnata da Roccu Garoby, segretario generale del gruppo dei Verdi/EFA (Alleanza Libera Europea), durante gli incontri con vari europarlamentari, tra cui:

• Vicent Marzà, europarlamentare e sostenitore delle politiche mediterranee sostenibili;

• Diana Riba, europarlamentare e fermo sostenitore della promozione delle culture minoritarie;

• Leoluca Orlando, europarlamentare noto per il suo impegno nella coesione territoriale.

• Younous Omarjee, vicepresidente del Parlamento europeo.

Questi incontri hanno facilitato un dialogo costruttivo sulle principali sfide che le isole affrontano, come il trasporto, l’accesso ai servizi, il cambiamento climatico e lo sviluppo culturale ed economico delle comunità insulari. Tutti gli europarlamentari menzionati hanno approvato il loro supporto e la collaborazione con il progetto Islas del Mar.

La Carta Bianca sottolinea che le isole non devono essere viste solo come destinazioni turistiche, ma devono essere riconosciute per il loro valore intrinseco, le loro specificità e le sfide uniche che affrontano quotidianamente. Le politiche proposte mirano a garantire che le isole abbiano le stesse opportunità di crescita e sviluppo delle aree continentali, con un particolare focus sull’eliminazione dell’isolamento geografico.

«Il nostro obiettivo non è solo quello di garantire che le isole siano visibili come luoghi da visitare, ma di assicurarci che ricevano la giusta attenzione nelle politiche europee affrontando le sfide quotidiane delle comunità insulari e migliorando l’accesso ai servizi, alle opportunità economiche e alla mobilità», ha dichiarato Isabel Vera.

Le politiche proposte nella Carta Bianca si concentrano sul miglioramento delle infrastrutture, sul rafforzamento delle economie locali, sull’adozione di soluzioni innovative per il trasporto e sulla protezione del patrimonio culturale e naturale delle isole. La collaborazione tra le istituzioni europee e le comunità insulari è fondamentale per costruire un futuro che rispetti le caratteristiche uniche delle isole e ne migliori la qualità della vita.

Con il continuo supporto delle istituzioni europee, il progetto Islas del Mar è determinato a portare avanti la sua missione di promuovere i diritti delle isole, contribuendo a un’Europa più giusta, inclusiva e sostenibile.