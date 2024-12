Caro Babbo Natale ti scrivo…

Scommetto che è passato tanto tempo dall’ultima volta che hai scritto una letterina a Babbo Natale…

Non preoccuparti noi ti diamo l’opportunità di recuperare.

Come?

Facile!

Scrivi una letterina e spediscila all’indirizzo mail di Babbo Natale: babbonatalecarbonia@gmail.com , entro e non oltre il 21 dicembre.

Il 23 mattina leggeremo in diretta su Radio90-4You

E in streeming su wwwradio90-4you.it tutte le letterine ricevute… si si anche la tua!!!

E sempre in diretta premieremo le 10 letterine più originali.

Che aspetti?

Corri a scrivere!!!