Alessandro Abis, 66 anni, di Villasor, è stato nuovo presidente di Confagricoltura Cagliari

Alessandro Abis, 66 anni, di Villasor, è stato eletto dall’assemblea provinciale degli associati, nuovo presidente di Confagricoltura Cagliari. Subentra a Luca Sanna che, oltre alla guida del provinciale, è stato anche negli anni scorsi al vertice regionale dell’organizzazione di categoria. Il neopresidente, imprenditore agricolo specializzato nella coltivazione cerealicola e di foraggere e anche nell’allevamento di bovini da carne, è uno storico dirigente territoriale di Confagricoltura di cui è stato vicepresidente per la provincia di Cagliari. All’attivo, sempre in ambito provinciale, ha circa 20 anni di esperienza trascorsi nel direttivo di Confcooperative e la presidenza della Cooperativa ortofrutticola di Villasor.

«Si tratta di una nuova sfida: ringrazio l’ex presidente Sanna per il lavoro svolto egregiamente e gli associati per la fiducia accordatami – ha detto Alessandro Abis -. L’impegno che richiede questo incarico impone dedizione e tanto lavoro affinché si possano rappresentare al meglio oltre mille aziende agricole del sud Sardegna. Oggi dobbiamo affrontare nuovi e storici problemi che rallentano lo sviluppo del comparto: dalla mancanza di manodopera per le aziende, a un ricambio generazionale ormai ridotto al minimo. Si conti anche l’emergenza legata alla crisi climatica e agli eventi atmosferici straordinari che incombono sempre più sul mondo agricolo. A questo quadro si sovrappongono inoltre i problemi legati alle lungaggini e alla gestione della burocrazia, sia regionale e sia europea, che portano via tempo ed energie preziose alle attività produttive. La nuova squadra, con cui affronterò i prossimi tre anni della nostra organizzazione di categoria – ha concluso il nuovo presidente provinciale di Confagricoltura -, è compatta e propositiva nel sostenere le attività delle campagne.»