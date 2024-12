L’Amministrazione comunale di Calasetta ha intitolato il Palazzetto dello sport all’ex sindaco Adriano Aversano

L’Amministrazione comunale di Calasetta ha intitolato il Palazzetto dello sport alla memoria di Adriano Aversano, il sindaco che nel corso della sua lunga attività di amministratore fece realizzare la struttura.

«Il Sindaco è un uomo che deve fare delle scelte, sapendo che si deve assumere tutte le responsabilità ed essere in grado di accettare oneri ed onori – ha spiegato il sindaco Antonello Puggioni -. Questa scelta che ho fatto insieme alla mia Amministrazione, a prescindere quello che mi si dirà, mi rende orgoglioso ed onorato nel riconoscere a chi ha fatto tanto per la nostra comunità ed oggi non c’è più. Come Sindaco reputo il minimo questo gesto che ho compiuto e poi condiviso anche dalla mia Amministrazione con la speranza che ho fatto contento Lui, la sua famiglia e tantissimi altri Calasettani e non – ha concluso Antonello Puggioni -. Il Palazzetto dello Sport di Calasetta, come ultimeremo le ultime pratiche con altri enti si chiamerà “PalAversano di Calasetta”.»