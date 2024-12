Portovesme srl, Sabrina Licheri (M5S): «Anche oggi il ministro Urso la risolve domani»

«Oggi è stato convocato un tavolo di lavoro tra il Ministro Urso, sindacati, regione e il gruppo Glencore per fare il punto sulla situazione di Portovesme. Sembra una buona notizia ma anche questa volta si è tradotto tutto in un nulla di fatto.»

Lo afferma in una nota la senatrice Sabrina Licheri del Movimento 5Stelle.

«Ancora una volta i lavoratori del gruppo si troveranno a non avere certezza sul proprio futuro, perché – prosegue la senatrice del M5S – si sta parlando di una manifestazione d’interesse per evitare lo spegnimento dell’impianto che potrebbe non arrivare mai. Insomma, ad oggi non esiste un piano per il futuro dello stabilimento. Anche oggi il Ministro Urso, la crisi di Portovesme la risolve domani», conclude.