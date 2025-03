Sabrina Licheri (M5S): «A Portovesme stiamo lavorando sulla macerie lasciate dalla Lega»

«Su Sider Alloys fin dall’inizio ho chiesto attenzione e concretezza, oggi la Lega si sveglia e si accorge che c’è una crisi industriale a Portovesme?»

Lo afferma la senatrice M5s in commissione Industria Sabrina Licheri.

«La crisi dell’industria sarda si trascina da anni – aggiunge – cosa hanno fatto loro, e soprattutto dove erano quando le lavoratrici e i lavoratori chiedevano aiuto? La Regione Sardegna e la presidente Todde si sono impegnati fin dall’inizio della legislatura per trovare uno spiraglio e garantire il lavoro ai dipendenti Sider Alloys.»

«Parliamo di un sito per la produzione dell’alluminio strategico per l’Italia e non solo. Non ci siamo mai fermati e stiamo continuando a lavorare per dare le risposte che servono al territorio e ai lavoratori», conclude Sabrina Licheri.