Questa sera, al centro culturale di via Cattaneo, a Iglesias, verranno consegnate le borse di studio per merito scolastico del premio “SOLIDARNOSU”, attribuite dal Rotary Club Iglesias

Questa sera, alle ore 18.30, presso la sala blu del centro culturale di via Cattaneo, a Iglesias, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio per merito scolastico premio “SOLIDARNOSU”, attribuite dal Rotary Club Iglesias da 11 anni a dei giovani studenti che nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 hanno conseguito dei risultati di eccellente livello e che quindi hanno dimostrato di essere dei ragazzi che possono essere da esempio e anche da traino dei loro compagni di studi.

«La cerimonia sarà l’occasione per vivere un momento di nostro compiacimento nei confronti delle giovani eccellenze e che l’assegnazione di una borsa di studio è qualcosa di più di un premio in denaro (che, per quanto guadagnato e gradito, è presto speso e “dimenticato”). ma è un invito a riflettere, a pensare già oggi al rapporto tra ciò che si semina oggi per il domani oltre ad essere il classico invito “continua cosi”», ha detto la presidente del Rotary Club Iglesias, Giuliana Schirru.