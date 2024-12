Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato il Bilancio di previsione triennale 2025/2027 con risorse per circa 87 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Carbonia ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza presenti in aula e l’astensione dei consiglieri di opposizione Atzori e Mele. Unitamente al Bilancio, l’assemblea cittadina ha approvato il Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027.

«Dopo diversi anni, l’Amministrazione comunale è riuscita ad approvare il Bilancio tempestivamente entro la fine dell’anno e dell’esercizio finanziario in corso, scongiurando qualsiasi ipotesi di esercizio provvisorio e di utilizzo delle risorse in dodicesimi – ha commentato il sindaco Pietro Morittu -. Ringrazio gli uffici e il Consiglio comunale per aver collaborato costruttivamente e prontamente al raggiungimento di questo risultato. Un risultato che ci consente di disporre subito di risorse fresche e ingenti a beneficio dell’intera collettività. Circa 87 milioni di euro in svariati settori dalle opere pubbliche alle manutenzioni, dallo sviluppo e tutela del territorio all’ambiente, dalla scuola e il diritto allo studio alla cultura e alle attività produttive e ricreative, dallo sport alle politiche giovanili, andando sempre più incontro alle esigenze della cittadinanza in tema di servizi sociali per le fasce più deboli della popolazione – ha concluso Pietro Morittu -. Ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza per la compattezza dimostrata nella discussione e approvazione di un atto strategico per l’Ente e i consiglieri di opposizione per il contributo al dibattito e le proposte costruttive presentate, le quali saranno oggetto di attenzione, approfondimenti e valutazioni.»