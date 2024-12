Sabrina Licheri (M5S): «Grave la chiusura anticipata della linea zinco alla Portovesme srl, si tutelino i lavoratori»

«La fermata anticipata della linea zinco nello stabilimento Portovesme, comunicata senza preavviso e in assenza di confronto con le istituzioni, rappresenta un fatto gravissimo. Questa decisione, annunciata senza attendere l’incontro con i tecnici del ministero programmato nello stabilimento, evidenzia una totale mancanza di rispetto nei confronti del Governo, della Regione Sardegna e, soprattutto, dei lavoratori e delle loro famiglie. La Portovesme Srl è da tempo al centro di una crisi che non riguarda solo un’azienda, ma l’intero futuro economico e sociale del territorio. La Presidente Todde si è già confrontata con il Ministro Urso e, come Movimento 5 Stelle, chiediamo al Governo di reagire con urgenza e fermezza al fine di mettere in campo soluzioni concrete per tutelare l’occupazione e garantire il futuro del polo industriale. Non possiamo permettere che la Portovesme diventi l’ennesimo esempio di abbandono industriale. La Sardegna merita rispetto, impegno e visione. Il Movimento 5 Stelle è pronto a fare la propria parte per garantire che Portovesme torni a essere un simbolo di sviluppo e opportunità, e non di crisi e abbandono.»

Lo ha scritto, in una nota, la senatrice del Movimento 5 Stelle in commissione industria, attività produttive, Sabrina Licheri.