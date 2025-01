Al via il 10 gennaio, in via Mazzini, a Carbonia, l’iniziativa della Scuola dell’Infanzia San Domenico “Educando 0-6”

Domani, venerdì 10 gennaio, alle ore 17.00, presso la scuola San Domenico, in via Mazzini, a Carbonia, avrà inizio il ciclo di incontri denominato “Educando 0-6”, organizzato dalla San Domenico ETS con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’educazione ed istruzione per la fascia d’età 0-6 ed è rivolta ai genitori, agli educatori e operatori del settore.

Il primo incontro avrà come tema l’Alimentazione in età pediatrica con Angelica Dessì, professoressa di Pediatria.

Il secondo incontro, in programma il 31 gennaio, sarà incentrato sugli stili educativi genitoriali, con il pedagogista Roberto Orrù;

Il terzo incontro si terrà il 14 febbraio ed avrà quale tema “Genitori ed emozioni” con lo psicoterapeuta Giancarlo Labate.

Il quarto ed ultimo incontro si svolgerà il 28 febbraio, con percorsi di maternage con le educatrici ed insegnanti della scuola San Domenico.