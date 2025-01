Dal 7 gennaio, a Carbonia, è attiva la nuova linea di collegamento tra le scuole Don Milani, Ciusa e la frazione di Flumentepido

Dal 7 gennaio, a Carbonia, è attivo il nuovo percorso di trasporto scolastico che collega la frazione di Flumentepido con la scuola Don Milani di via Dalmazia e la scuola Ciusa di via Lombardia. Una nuova tratta, la quarta, che si aggiunge a quelle già in essere dal 2019 con le frazioni di Barbusi e Is Gannaus e dal 2023 con la frazione di Sirri. Soddisfazione è stata espressa congiuntamente dal sindaco Pietro Morittu e dall’assessora della Pubblica istruzione Antonietta Melas: «Si tratta di un risultato importante che ci consente di attuare concretamente il diritto allo studio con l’istituzione di un nuovo percorso di collegamento con la frazione di Flumentepido, dove sono presenti diversi alunni ed alunne che necessitavano da tempo di un servizio di trasporto scolastico per recarsi dalle proprie abitazioni verso le scuole della città. Il raggiungimento di questo obiettivo si inserisce nel solco delle linee di mandato amministrativo ed è la risultante di un lavoro di squadra che parte da lontano ed è stato ottenuto anche grazie all’interessamento della presidente della IV Commissione consiliare e di tutti i consiglieri che si sono fatti latori delle istanze dei genitori dei ragazzi della frazione».

Il servizio di trasporto scuolabus verrà potenziato prevedendo 18 uscite didattiche a favore di tutte le scuole di Carbonia in occasione di varie iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale nel corso dell’anno 2025, tra cui Monumenti aperti.