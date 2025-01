Gloria Dessì è la nuova segretaria comunale titolare del comune di Sant’Anna Arresi.

«A seguito del procedimento di individuazione e nomina, dal 17 gennaio 2025 il comune di Sant’Anna Arresi ha nuovamente in servizio il segretario comunale titolare; si tratta della carboniense dott.ssa Gloria Dessì, funzionaria che vanta nella Pubblica Amministrazione un’esperienza quasi ventennale, dapprima nel comune di Carbonia, poi nella provincia di Carbonia Iglesias e, da ultimo, presso l’Agenzia regionale Forestas», si legge in una nota diffusa dal sindaco Paolo Dessì.

«Siamo molto felici – afferma il sindaco di Sant’Anna Arresi – perché il Comune era privo di un segretario comunale titolare da ben 6 anni; infatti, l’ultimo risale al 2019, dopo di che le Amministrazioni che mi hanno preceduto hanno sempre fatto ricorso a istituti che consentivano

l’individuazione di segretari provvisori, quali reggenze, scavalchi e vice segretari. Il ruolo del segretario comunale è troppo importante sia per il supporto di alta professionalità tecnica che offre agli uffici, garantito da un reclutamento concorsuale pluriennale e molto selettivo ad opera del

ministero dell’Interno, sia per l’assistenza agli organi di governo dell’ente che finalmente possono contare su una figura di vertice dotata anche di quelle capacità relazionali e comportamentali che fanno la differenza nella cura del bene comune.»

«Proprio perché riconosco il valore aggiunto che il segretario comunale può portare alla vita dell’ente ho scelto di fare un investimento, conferendo alla dott.ssa Gloria Dessì un incarico a tempo pieno: troppo spesso in questi anni abbiamo assistito a una svalutazione della figura del Segretario, costretto a dividersi tra più Comuni e a farne le spese è stata l’efficacia dell’azione amministrativa – aggiunge Paolo Dessì -. «Siamo particolarmente contenti perché si tratta di una giovane donna, madre di famiglia, nata, cresciuta e residente nel Sulcis, che ha un profondo legame con il territorio, la qual cosa dimostra che il Sulcis, nonostante le difficoltà, cresce una gioventù promettente e possiede risorse umane di eccellenza per potersi amministrare in piena autonomia – conclude il sindaco di Sant’Anna Arresi -. Colgo, quindi, l’occasione per dare, a nome mio, del Consiglio, della Giunta e di tutta la cittadinanza, un caloroso benvenuto a Sant’Anna Arresi alla nostra nuova segretaria comunale.»