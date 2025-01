Grande successo, domenica 26 gennaio, al Teatro Centrale di Carbonia, per lo spettacolo “Vicini di casa” – di Nadia Pische

Una coppia tranquilla, Giulio, un bell’uomo forse un pochino distratto, Anna una bella moglie desiderosa di attenzioni… non solo loro ma anche una figlia piccola ancora da crescere, un amore forse un pochino stanco, abitudinario che soffre della mancanza di una ventata di freschezza… A questo ci pensa la coppia che si traferisce nello stesso condominio…i nuovi vicini di casa Laura e Toni con il loro travolgente e frizzante amore…fatto di continui e rumorosi rapporti sessuali che fanno persino, a detta di Giulio, timido e riservato, tremare i mobili.

Le vicissitudini quotidiane si susseguono in maniera brillante e divertente sia per la simpatica trama che, al tempo stesso, offre numerosi spunti di riflessione, sia per la bravura delle attrici e degli attori del cast… Amanda Sandrelli, figlia della bellissima Stefania Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, regia Antonio Zavatteri.

Pubblico attento e divertito che ha seguito la trama applaudendo anche più volte in momenti a volte non consentiti dall’etichetta del teatro.

Una serata che per l’allegria ha spazzato via tutti i pensieri dei presenti e chissà se qualcuno o qualcuna si sono rivisti in uno dei personaggi… non lo scopriremo mai!!!

Lo spettacolo inserito nel cartellone degli eventi al Teatro Centrale di Carbonia è andato in scena domenica 26 gennaio, secondo appuntamento della nuova stagione 2024-2025 di prosa e danza organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro Centrale di Carbonia con il patrocinio e il sostegno del comune di Carbonia, della Regione Sardegna e del MiC/Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Nadia Pische