I vigili del fuoco di Iglesias sono intervenuti in località Matoppa, a Nebida, per il recupero di un cane caduto in una cavità ipogea

I vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti in località Matoppa, a Nebida, per il recupero di un cane caduto in una cavità ipogea.

La squadra ha raggiunto il luogo dell’intervento intorno alle 10.00 e con tecniche Speleo Alpino si è calata fino a venticinque metri di profondità all’interno della cavità naturale, dove era rimasto intrappolato il Beagle.

Una volta raggiunto, il cane è stato imbragato e riportato in superficie ed è stato poi riconsegnato alle coccole del proprietario in ottimo stato di salute.