L’imprenditore Michele Fonnesu, originario di Nebida, venerdì 17 gennaio ha ricevuto il prestigioso Premio “Energie per Roma”

L’imprenditore Michele Fonnesu, originario di Nebida (comune di Iglesias), è tra i premiati del prestigioso Premio “Energie per Roma”, promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali e ideato da Fabio Pompei e Alessandro Alongi. La cerimonia di premiazione si è tenuta venerdì 17 gennaio 2025, presso lo “Spazio Europa”, in via Quattro Novembre 149.

Michele Fonnesu, imprenditore nel settore immobiliare, ha ricevuto il Premio con la seguente motivazione: «Per la capacità di coniugare innovazione, visione strategica e impegno etico, contribuendo con le proprie attività imprenditoriali a creare opportunità di sviluppo economico e sociale per il territorio di Roma. La dedizione e il talento dimostrati rappresentano un esempio di eccellenza, stimolo e ispirazione per l’intera comunità, sostenendo una crescita inclusiva e sostenibile per la nostra città».

Il Premio “Energie per Roma” ha il patrocinio del Parlamento europeo, della Regione Lazio, della Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU), della Fondazione italiani.it e dell’Università eCampus.