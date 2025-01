Lunedì 6 gennaio, a Carbonia, si terrà la 7ª edizione della “Festa della Befana”

Un grande appuntamento per chiudere in bellezza le festività: lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 10.00, si svolgerà la 7ª edizione della “Festa della Befana”, organizzata dall’associazione “Le Simpatiche Canaglie” con il patrocinio del comune di Carbonia.

Il programma prevede alle ore 10.00 la partenza della parata delle befane in bici e in moto da piazza Ciusa, l’esibizione degli sbandieratori di Iglesias, il trenino della befana, personaggi dei cartoni animati e cosplayer e, infine, l’arrivo delle befane in piazza Roma con consegna di 1.000 calze gratuite per bambini e bambine e un concorso gratuito delle befane e degli spazzacamini con estrazione lotteria e mercatini di Natale.

Nel pomeriggio la Befana donerà le calze ai pazienti del Reparto Dialisi dell’ospedale Sirai.