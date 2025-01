Martedì 7 gennaio, alle 7.00, nuova assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della SiderAlloys

«Saremo ai cancelli della SiderAlloys, per un’assemblea con le lavoratrici ed i lavoratori SiderAlloys, in conseguenza dello slittamento imposto dall’azienda della ripresa lavorativa, nonché il ritardo nei pagamenti della 13ª e della retribuzione di dicembre.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie FIOM CGIL, FSM CISL e UILM UIL.

«Alle 8.00 ci sposteremo alla Portovesme srl per un’assemblea con i lavoratori SKV, in considerazione delle sempre maggiori difficoltà in cui versa il territorio, per mantenere viva l’attenzione sarebbe importante la partecipazione delle Istituzioni davanti ai cancelli della SiderAlloys», conclude la nota.

La Direzione della Sider Alloys ha comunicato la proroga della sospensione dell’attività fino al 12 gennaio 2025 per ragioni tecniche-organizzative e, in merito al pagamento della tredicesima e delle competenze del mese di dicembre 2024, l’Azienda s’è impegnata ad accreditare quanto dovuto entro e non oltre il 31 gennaio 2025.