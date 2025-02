Appello di Renato Tocco (UILM UIL Sulcis Iglesiente) ai lavoratori in mobilità ex Alcoa per la partecipazione all’assemblea del 27 febbraio

Sono passati ormai 13 anni da quando la chiusura dello stabilimento Alcoa ci ha costretto a fare una vita di sacrifici da disoccupati. E 11 anni da quando siamo riusciti ad agganciarci all’ultimo treno delle mobilità. Ormai non più prevista come sistema ammortizzante. Nonostante tutto, con il vostro supporto siamo riusciti a far sì che questo sistema sia ancora in vigore nel nostro territorio. Ogni anno però, da quando siete riusciti a farci ottenere la deroga, ci vediamo costretti a far presente alla politica regionale di mettere delle risorse per prolungarla. Ogni anno dobbiamo incontrare l’ assessorato per far mettere a disposizione nuove risorse, in modo che tutti noi lavoratori in mobilità, possiamo far fronte alle esigenze delle nostre famiglie. Negli ultimi due anni, tutti insieme, siamo riusciti ad ottenere una piccola integrazione salariale, che ci ha permesso di affrontare più dignitosamente questo percorso. Quest’anno però, dobbiamo ripartire da capo, poiché le vicende che riguardano tutto il settore industriale territoriale sta mettendo a dura prova l’ erogazione di queste risorse. Noi come organizzazione sindacale, in questi prossimi giorni abbiamo degli incontri già programmati con l’assessorato, dove dobbiamo discutere della mobilità in deroga 2025 e di una nuova integrazione salariale. Vorremmo andare a questi incontri sapendo che abbiamo il vostro sostegno. Quindi vi invitiamo che il giorno 27 febbraio alle ore 9.00 all’assemblea siate numerosi e, soprattutto, che la vediate come un investimento per il futuro. Con la massima partecipazione andiamo in quel piazzale ex Alcoa dove tutto è incominciato.

Renato Tocco e tutta la segreteria UILM UIL Sulcis Iglesiente.