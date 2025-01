Questa mattina, nella caserma “Trieste” di Iglesias, si è svolto il giuramento del 3º ciclo di allievi carabinieri del 143º corso formativo

Questa mattina, nella storica cornice della caserma “Trieste” sede della scuola allievi carabinieri di Iglesias, alla presenza del generale di divisione Giuseppe La Gala, comandante delle scuole dell’Arma dei carabinieri, si è svolto il giuramento solenne ed il conferimento degli alamari al 3º ciclo di allievi carabinieri del 143º corso formativo per carabinieri effettivi, intitolato, quest’anno, alla medaglia d’oro al Valor militare, carabiniere Domenico Bondi, nato a Massa Carrara (MS) il 12 ottobre 1921 e trucidato dai nazisti il 26 gennaio 1945 a Ciano d’Enza (RE).

La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari degli allievi, che con grande commozione hanno assistito al simbolico raggiungimento del termine del corso di formazione dei propri figli. Il giuramento degli allievi carabinieri è un momento particolarmente carico di significato proprio per l’apposizione degli alamari, filettati di rosso, divenuti l’emblema dell’essere carabiniere.

Sono inoltre intervenute le autorità regionali, provinciali e locali civili, militari e religiose, per dare solennità alla giornata. Nel corso della cerimonia le autorità presenti hanno apposto fisicamente gli alamari ai primi sei allievi classificati per merito al termine del corso. Nel suo discorso il generale di divisione Giuseppe La Gala, comandante delle scuole dell’Arma, ha voluto testimoniare la sua vicinanza ai 463 allievi che oggi hanno giurato, sottolineando che, «la comunità che andrete a servire sarà la vostra nuova famiglia, così come lo è l’Arma, perché questo da voi si aspetta il cittadino. Una risposta sempre pronta, una parola di conforto, interesse per le situazioni di difficoltà». Il generale ha voluto altresì sottolineare ai partecipanti che «ora che siete parte della grande famiglia dell’Arma, siete uomini e donne nuove, che saranno da qui in avanti il volto dello Stato e dei punti di riferimento inamovibili».