È approdata a Carloforte Cardioteam Una Vela per il cuore, la campagna di screening del cuore promossa da Cardioteam Foundation e Fondazione Sanlorenzo in collaborazione con ANCIM. Partita dal porto di Lerici e dopo la tappa elbana, la barca a vela – attrezzata di sonographer ed ecocardiografo wireless di ultima generazione – è alla sua seconda tappa in Sardegna per effettuare ecocardiogrammi gratuiti, con un programma di circa 20 visite al giorno per un totale di oltre 500 consulti.

Lo scafo Serena Cardioteam è arrivato a Carloforte, dove rimarrà fino al 23 maggio per poi muoversi a Sant’Antioco, dal 26 al 30 maggio, dopo avere toccato, come prima, l’isola de La Maddalena.

«Siamo orgogliosi ed emozionati di questa nuova edizione a sostegno della prevenzione nelle Isole del Tirreno – racconta Marco Diena, a nome della Cardioteam Foundation –. La Maddalena ci ha accolto a braccia aperte e anche le date nell’Isola di San Pietro sono già sold out: siamo davvero onorati di portare un aiuto concreto anche in questi territori dove l’assistenza medica, e non solo, è spesso difficile o preclusa.»

«Il progetto Una vela per il cuore è veramente vicino alla nostra mission e alla nostra sensibilità – aggiunge Cesare Perotti, tra i fondatori di Fondazione Sanlorenzo –. Con mia sorella Cecilia e mio padre Massimo, abbiamo creato questa Fondazione per sostenere le comunità isolate nell’accesso ai propri bisogni fondamentali, come istruzione, mobilità, imprenditoria locale: quello dell’accesso alla prevenzione e alle cure mediche è forse il diritto più importante e siamo orgogliosi di dare il nostro contributo insieme a Cardioteam anche qui, in Sardegna.»

Dopo il primo giro d’Italia del 2023-24, quest’anno l’attenzione si concentra sul Tirreno e sulle sue isole, dove l’assistenza sanitaria, e cardiologica, è più difficile da raggiungere. Da qui la partecipazione di Fondazione Sanlorenzo, nata proprio per sostenere a livello sociale e ambientale le comunità delle piccole isole del Mediterraneo, spesso mal collegate alla terraferma e con scarso accesso ai servizi più essenziali.