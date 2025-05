Il comune di Nuxis ha aperto le iscrizioni al servizio colonia marina diurna. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di 30 minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni (più genericamente agli studenti frequentanti la Scuola dell’obbligo). Avrà la durata complessiva di 23 giorni e si svolgerà nel corso del mese di luglio 2025, dal lunedì al venerdì, secondo il seguente programma:

– prelievo giornaliero dei minori presso il punto di ritrovo individuato nella Piazza Sebastiano Satta alle ore 8.00;

– accompagnamento e vigilanza dei minori durante il tragitto da Nuxis alla spiaggia di Is Solinas (Masainas);

– vigilanza e animazione durante il soggiorno in spiaggia;

– riconsegna giornaliera dei minori presso la medesima Piazza Sebastiano Satta entro le ore 13.00 p.m.

I posti sono riservati prioritariamente ai bambini residenti nel comune di Nuxis, soddisfatte le richieste dei residenti, qualora ci siano posti disponibili, potranno essere ammesse le domande di cittadini non residenti.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo o l’ufficio servizi sociali o inviate all’indirizzo: protocollo.nuxis@pec.comunas.it entro e non oltre il giorno lunedì 16 giugno 2025.

Conformemente a quanto stabilito con la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 6 giugno 2024 l’utenza dovrà partecipare alla spesa secondo le seguenti fasce di contribuzione stabilite tenendo in considerazione l’attestazione ISEE 2025 che andrà presentata dai cittadini unitamente alla domanda di adesione:

• ISEE 2025 da € 0,00 a € 5.000,00 – Quota individuale Esente

• ISEE 2025 da € 5.001,00 a € 10.000,00 – Quota individuale € 30,00

• ISEE 2025 da € 10.001,00 a € 15.000,00 – Quota individuale € 40,00

• ISEE 2025 da € 15.001,00 a € 20.000,00 – Quota individuale € 50,00

• ISEE 2025 da € 20.001,00 e oltre – Quota individuale € 60,00

• NON RESIDENTI – Quota individuale € 80,00 In caso di partecipazione di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, la quota per il secondo partecipante e per ogni eventuale ulteriore partecipante appartenente allo stesso nucleo familiare, verrà ridotta del 50%.

Il pagamento dev’essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n° IT08C0101586060000000015030 intestato al Comune di Nuxis indicando come causale “Quota di partecipazione colonia marina diurna 2025 per il minore__________________”; in caso di 2 o più minori indicare anche il nome degli altri. La ricevuta comprovante il versamento effettuato dovrà essere allegata alla domanda; si precisa che coloro che non avranno regolarizzato l’iscrizione non potranno partecipare all’attività. In caso di ammissione al Servizio si raccomanda di portare: Telo mare, un costume di ricambio, una crema solare, un cappellino per il sole, un paio di ciabattine, acqua e merenda, braccioli per il bagno.

Le attività previste sono l’organizzazione delle attività ludiche e di giochi acquatici, piccole attività sportive, attività di animazione varie, organizzazione della festa di chiusura.