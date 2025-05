Il Corpo forestale ha concluso la prima fase delle operazioni di controllo e repressione del campeggio abusivo nel Sulcis

Il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sardegna ha concluso la prima fase delle operazioni di controllo e repressione del campeggio abusivo e dell’occupazione abusiva di spazio demaniale nei comuni di Sant’Antioco, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Giba, Masainas e Sant’Anna Arresi e in particolare nelle località di Punta S’Aliga, Porto Botte, Punta Trettu, Is Pruinis, Porto Pino e Maladroxia.

I controlli giornalieri sono stati organizzati ed eseguiti – dal 30 al 4 maggio – dall’Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias, con la preziosa collaborazione del Commissariato della Polizia di Stato di Carbonia e della Compagnia dei Carabinieri di Carbonia.

L’attenzione è stata rivolta alle aree dove è maggiore l’eventuale concentrazione di camper, in quelle dove è più probabile l’attività di campeggio, le pinete litoranee, le dune sabbiose e le zone demaniali.

Nel complesso sono stati elevati:

– 14 verbali per campeggio libero, vietato dalle disposizioni di cui all’articolo 22 della legge regionale 16 del 2017;

– 2 verbali per occupazione abusiva di spazio demaniale, in violazione dell’articolo 1161, comma 2, del Codice della navigazione.

Il Corpo forestale ricorda che il passaggio e la sosta dei camper o il continuo calpestio umano causano gravi danni a ambienti estremamente delicati e fragili quali gli ecosistemi dunali litoranei, la vegetazione erbacea o arbustiva retrodunale e lagunare o delle zone sabbiose.

Tali danni possono portare in un prossimo futuro alla distruzione di interi ecosistemi costieri rendendoli non idonei anche alla fruizione turistica.

L’Ispettorato di Iglesias ha in previsione di eseguire i medesimi controlli nei prossimi mesi in coincidenza con l’afflusso dell’utenza nei siti costieri della propria giurisdizione.