Proseguono le attività del nuovo spazio Coworking, nell’ex deposito biciclette della Grande Miniera di Serbariu

Proseguono le attività del nuovo spazio Coworking, inaugurato ufficialmente il 13 marzo scorso all’interno dell’ex deposito biciclette della Grande Miniera di Serbariu, uno spazio simbolico trasformato in un luogo di lavoro moderno e dinamico. Un nuovo hub per il lavoro condiviso, la creatività e l’innovazione, realizzato nell’alveo più ampio programma di riqualificazione urbana del Quartiere E. Montuori, finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione, con l’obiettivo di favorire l’imprenditorialità, il networking e l’innovazione. Oltre alle postazioni attrezzate, il coworking mette a disposizione sale riunioni, connessione Wi-Fi ultraveloce e un calendario di eventi formativi per favorire lo scambio di competenze.

Giovedì 15 maggio, alle ore 17.00, è previsto l’incontro con il presidente di Sardinia Game Scene, Andrea Piano, dal titolo “Start to Play-Lavorare nel modo dei videogiochi”.

“Start to Play” è il format di Sardinia Game Scene e IGDA Sardegna dedicato a chi vuole scoprire come trasformare la passione per i videogiochi in una carriera.

Con Andrea Piano – professionista del settore e presidente di Sardinia Game Scene – si parlerà di percorsi, competenze e opportunità per entrare nel settore senza dover per forza lasciare la propria terra.

Ingresso gratuito. Posti limitati.