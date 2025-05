Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per mercoledì 14 maggio

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la sala consiliare del Centro Polifunzionale, in Piazza Roma, in seduta straordinaria e pubblica per la giornata di mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed eventualmente, alle ore 16.00, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Surroga del consigliere Giovanni Spanu e contestuale convalida dell’elezione a consigliere comunale di Gianluigi Fiori;

2. Interrogazioni, interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno (per un tempo massimo di un’ora e mezza);

3. Estinzione anticipata mutui cassa depositi e prestiti con decorrenza 30 giugno 2025 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)

4. Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e applicazione avanzo di amministrazione.