Silvio Lai (Pd) e Francesca Ghirra (Avs): «Glencore: Governo in ritardo, Sulcis affonda»

L’audizione dei sindacati e dei rappresentanti della Glencore in commissione industria, alla quale abbiamo partecipato, ha mostrato come il Governo sia in forte ritardo su tutto, dal Dpcm energia per la metanizzazione al buyer della linea zinco per Glencore di cui il ministro Urso aveva parlato a dicembre al ministero e in Sardegna.

Dopo quasi 5 mesi il risultato è il nulla, nessun accesso in data room, nessun nome sullo sfondo che arrivi dal ministero e dalle sue interlocuzioni.

D’altra parte la riconversione degli impianti, con il progetto black mass non sia ancora conosciuto nei suoi termini ed effetti nonostante si affermi che sia stato selezionato dalla Ue come progetto strategico.

Occorre che il Parlamento venga a conoscenza di quelli che sono i dati reali di questo progetto, le sue ricadute occupazionali, sociali ed economiche sul territorio. Le nostre preoccupazioni sono aumentate dopo l’audizione di oggi dell’ad Garofalo il quale a domanda da noi posta ha confermato 1) la totale assenza di accessi alla data room di imprenditori interessati all’acquisto 2) di un numero potenziale di occupati con il progetto black mass di 200-300 tra diretti e indiretti, 3) che il progetto black mass non potrà partire prima del 2028.

Il quadro complessivo che emerge dalla vicenda Glencore è quello di una smobilitazione con una perdita netta di occupazione di almeno 7-800 persone in meno e di un bluff da parte del Governo che aveva affermato che la produzione di zinco è strategica per l’Italia di avere pronto un acquirente per la linea zinco che è stata spenta dalla società.

E questo in un quadro complessivo del Sulcis dove il sistema industriale è al palo anche a causa dei ritardi del Governo sul DPCM sulla metanizzazione, sul quale nonostante il lavoro della nuova Giunta Regionale, mancano risposte fondamentali sulle garanzie per tutti i cittadini sardi di avere gli stessi diritti (e lo stesso prezzo del metano) degli altri cittadini italiani.

Silvio Lai, deputato Pd

Francesca Ghirra, deputata Avs