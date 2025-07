Carloforte celebra la biodiversità: torna Ortoforte con la sua quarta edizione

Il 19 e 20 luglio la Piazza Pegli di Carloforte si trasforma in un vivace crocevia di sapori, saperi e comunità: torna Ortoforte, la manifestazione dedicata alla biodiversità agroalimentare della Sardegna Sud Occidentale, giunta alla sua quarta edizione. Promossa dal Comune di Carloforte con la collaborazione dell’Agenzia Laore Sardegna, Ortoforte è ormai un appuntamento atteso per chi crede nella forza delle produzioni locali e nella tutela delle varietà biodiverse vegetali e animali. Accanto al Canale delle saline, nel cuore pulsante del paese, e a pochi passi dal Portico dei pescatori, produttori, agricoltori, allevatori ed esperti daranno vita a due giornate ricche di esposizioni, degustazioni, forum e momenti di festa aperti a tutta la comunità. Il cuore dell’evento sarà il mercato della terra: 20 espositori, tra produttori, allevatori e agricoltori custodi faranno da guida nella scoperta di una straordinaria varietà di prodotti rari e identitari, che si potranno anche acquistare. Presenti anche i membri della rete IncoMunis, nuova realtà territoriale impegnata nella tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità e dei saperi legati al cibo. Il racconto del cibo passerà anche per la tavola.

Per l’occasione verranno proposti piatti originali ispirati alla biodiversità locale, realizzati con ingredienti selezionati, dell’Isola di San Pietro e del territorio circostante. Un viaggio nel gusto che è anche un invito a riflettere su cosa portiamo nel piatto ogni giorno. Il 19 e il 20 luglio, a partire dalle ore 21.00, sarà possibile partecipare alle degustazioni: – Aperiorto in salina – nello spazio del Portico dei pescatori -, coi prodotti PAT rivisitati da Carolina Rossino e dal Ristorante pescheria Sandolo. Hosteria dell’orto – in Piazza Pegli, una degustazione aperta al pubblico a cura di Degustibus e Convivium. Ortoforte sarà anche un momento di confronto. Oltre ai gazebo, in piazza Pegli, che saranno allestiti per promuovere il territorio della Sardegna sud Occidentale, due talk aperti al pubblico metteranno al centro i temi legati ad ambiente, cibo, salute e sviluppo locale. Il primo incontro – sabato 19 luglio sarà dedicato ad “IncoMunis”, esempio concreto di Comunità territoriale che attraverso la valorizzazione delle biodiversità locali contribuisce alla crescita economica e sociale della Sardegna sud occidentale, alla presenza di amministratori locali e regionali. Il secondo – domenica 20 luglio coinvolgerà esperti e operatori del settore agroalimentare per discutere di sostenibilità e benessere. Come ogni festa che si rispetti, non mancheranno momenti di socialità. Animazione musicale e attività per grandi e piccoli animeranno le due giornate, rendendo l’evento accessibile e coinvolgente per ogni fascia d’età. Perché la biodiversità è un bene comune che si protegge anche attraverso la condivisione.

Concerti

19 luglio ore 22.30 Mollys Chamber

20 luglio ore 22.30 Balentes

Laboratori, ore 21.00 – Piazza Pegli

19 luglio “Orto in cassetta” con gli agricoltori custodi del Cece di Musei a f iori bianchi, Cece di Musei a fiori viola, Giovanni Portas e Simone Franzina.

20 luglio “Mani in pasta” con Antonella Buzzo della “Pasta fresca & Dolci tipici da Giorgia”