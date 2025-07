Emergenza per il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione del suolo nel Poligono permanente di Capo Teulada, interdette in via cautelativa le aree in concessione per attività agropastorali

Il vice prefetto vicario di Cagliari, dott.ssa Maria Antonietta Gregorio, ha inviato una nota al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, agli assessorati regionali della Difesa dell’Ambiente, degli Enti locali e dell’Agricoltura, alla Città Metropolitana di Cagliari, ai comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi, all’ARPA Sardegna e al Comando del Poligono di Capo Teulada, per segnalare il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione nel poligono permanente di Capo Teulada, come previsto dall’informativa ai sensi dell’art, 304, comma 2 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

Il vice prefetto vicario di Cagliari ha segnalato che «il Comando del Poligono Militare di Capo Teulada comunica l’individuazione di una situazione di rischio per superamento delle Concentrazioni Soglia di contaminazione del suolo».

«Lo stesso Comando – aggiunge il vice prefetto vicario di Cagliari – quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione, rappresenta che, in attesa di ulteriori approfondimenti che saranno verosimilmente effettuati a far data dalla seconda decade di agosto, si provvederà in via cautelativa all’interdizione delle aree del Poligono non in uso esclusivo all’Amministrazione della Difesa (aree in concessione per attività agropastorali) interessate dai superamenti in argomento, mentre per le aree ad uso esclusivo della stessa Amministrazione della Difesa – conclude il vice prefetto vicario di Cagliari – saranno posti essere tutti i necessari accorgimenti per definire la zona interessata ed impedirne l’utilizzo.»