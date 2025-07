Gli 8 Centri commerciali naturali del Sulcis Iglesiente insieme per promuovere al meglio il territorio

Uniti per migliorare e ottimizzare la promozione turistica del territorio. E’ lo spirito che ha animato gli 8 Centri commerciali naturali di altrettanti Comuni del Sulcis Iglesiente con la creazione di una cartina del territorio, presentata ieri pomeriggio dai presidenti di 5 degli 8 Centri commerciali naturali nella sala riunioni dell’Hotel Artu, a Iglesias. Gli 8 Cenbtri commerciali naturali sono: Consorzio Iglesias Città Regia, Go Gonnesa, CCN Portoscuso, Consorzio Fieristico Sulcitano Carbonia, Welcome to Sant’Antioco, Calasetta CCN, Consorzio Arcobaleno Carloforte, Tra dune e Nuraghi Sant’Anna Arresi.

«Una Mappa che racconta il territorio della Provincia del Sulcis Iglesiente e offre ai visitatori presenti uno strumento utilissimo per una vacanza completa n el Sud Sardegna oltre a rappresentare un primo vero esempio di rete fra Centri commerciali naturali – si legge in una nota -. L’iniziativa nasce dalla particolarità nel panorama regionale della Provincia del Sulcis Iglesiente, dove insistono ben 8 Comuni che hanno adottato lo strumento del Centro Commerciale Naturale per rivitalizzare il territorio, supportare la promozione turistica e commerciale. Iglesias, Gonnesa, Portoscuso, Carbonia, Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte e Sant’Anna Arresi rappresentano un modello di organizzazione territoriale e oggi anche di rete fra i singoli territori.»

«La Cartina sarà disponibile in ogni Comune con più di 20.000 copie stampate per arricchire l’offerta di informazioni che finora ogni info point consegnava al turista, una descrizione sintetica ma fascinosa delle bellezze presenti in questo angolo di Sardegna e una carta geografuca aggiornata per una migliore conoscenza dei luoghi e una vacanza completa e soddisfacente sotto tutti i punti di vista – aggiunge la nota -. Da anni i Centri commerciali naturali operano nei rispettivi comuni e già da tempo si sono testate iniziative condivise e partenariati che hanno riunito uno o più CCN ma questa volta l’azione va ancora più al centro e il concetto di unione si concretizza in una mappa dove tutti i comuni sono presenti e utilizzano il loro potenziale per rafforzarsi a vicenda.»

«In una Provincia che da anni evidenzia grandi difficoltà di crescita e mostra criticità storiche, questo è un primo vero passo verso l’unione di intenti per lo sviluppo di un territorio che merita di essere raccontato ma, soprattutto, visitato», conclude la nota.

Allegate le interviste ai presidenti dei 5 Centri commerciali naturali presenti, a Iglesias, alla conferenza stampa di presentazione della cartina.