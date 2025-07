I sindaci dei 23 Comuni del Sulcis Iglesiente intervengono sulla crisi del polo industriale di Portovesme.

«La situazione del comparto industriale in Sardegna è sempre più critica – si legge in una nota -. Dalla chimica all’energia, dalla metallurgia alle trasformazioni, l’assenza di una strategia complessiva e di una visione chiara da parte delle istituzioni regionali e nazionali sta trascinando interi territori verso un declino economico e sociale. Si tratta di una crisi che colpisce ovunque, ma che nel Sulcis Iglesiente assume i contorni di un’emergenza strutturale. Il polo industriale di Portovesme, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per lo sviluppo e l’occupazione in tutta l’Isola, oggi è paralizzato dall’incertezza, dalla mancanza di risposte e da una gestione politica fatta più di annunci e passerelle che di soluzioni concrete.»

I lavoratori e le loro famiglie vivono da mesi nell’angoscia, mentre il territorio continua a spopolarsi – proseguono i sindaci dei 23 Comuni del Sulcis Iglesiente -. Si parla tanto di futuro, di transizione energetica, di green economy, ma non si può parlare di futuro senza lavoro. E il lavoro non nasce dai comunicati stampa né da programmi che non partono mai: nasce da una programmazione seria, da investimenti concreti, dalla volontà politica. Il Sulcis, così come tutta la Sardegna, ha dimostrato di possedere competenze, forza lavoro e potenzialità nei settori industriale, agricolo e turistico. Ma senza una politica di sviluppo coerente e continuativa, questi settori sono destinati a morire. L’industria ha garantito per oltre quarant’anni dignità e crescita: ha costruito case, istruito figli, sostenuto comunità. Abbandonarla ora significa condannare intere generazioni alla precarietà e all’emigrazione.»

«Il tempo delle promesse è finito. Se la politica vuole ancora avere un senso, deve dimostrarlo adesso – concludono i sindaci del 23 Comuni del Sulcis Iglesiente -. Il Sulcis e la Sardegna non vogliono assistenzialismo, ma rispetto, lavoro e futuro.»