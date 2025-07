I vigili del fuoco di Carbonia hanno soccorso un operaio ferito all’interno della stiva di una nave, ormeggiata nella banchina principale di Portovesme

I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti intorno alle 7.00 di questa mattina, in soccorso di un operaio di 58 anni, che per cause ancora da accertare, mentre effettuava dei lavori di manutenzione, è rimasto ferito all’interno della stiva di una nave, ormeggiata nelle acque della banchina principale di Portovesme.

Gli operatori dei vigili del fuoco con manovre e tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), si sono calati nella stiva e hanno stabilizzato e recuperato l’infortunato, per poi affidarlo al personale medico sanitario giunto sul posto che con l’elisoccorso l’ho ha poi trasferito in ospedale. L’uomo non risulta in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto, per gli adempimenti di sua competenza.