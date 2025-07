Venerdì 5 luglio l’opera “Le città invisibili” apre la rassegna “Notti a Monte Sirai”

Venerdì 5 luglio, alle ore 21.30, si terrà il primo appuntamento di “Notti a Monte Sirai”, rassegna giunta alla 17ª edizione. Apre la stagione 2025 un trio eccellente: l’opera dello scrittore e intellettuale Italo Calvino viene letta dalla voce suadente di Sergio Rubini con l’accompagnamento musicale del pianista Michele Fazio.

Nel suo vasto amore per la letteratura italiana, Italo Calvino riprende i due protagonisti de Il Milione, Marco Polo e Kublai Kan, per farli dialogare sulle città dell’Impero di Kublai, città che l’imperatore non ha visto e che invece Marco Polo ha visitato. Il titolo dell’opera, “Le città invisibili”, fa riferimento al fatto che Marco Polo descrive all’imperatore città che non esistono, città ricche di pregi e virtù laddove il kan sa che il suo regno è, invece, in rovina.

L’opera, scritta negli anni Sessanta e pubblicata nel 1972, permette a Calvino di esprimere la disillusione, vissuta in quegli anni, sulle attese e le speranze indotte dal boom economico. L’industrializzazione dell’Italia, l’inurbamento dalle campagne alle città, il benessere economico, la larga disponibilità di beni di consumo portavano con sé anche l’altra, triste, faccia della medaglia: la speculazione edilizia, la competizione, l’individualismo, la solitudine, l’alienazione.

Venerdì 5 il pubblico sarà il quarto protagonista della serata, in quanto ognuno potrà dare a sé stesso la propria interpretazione dei significati dell’opera, avvalendosi della percezione dell’arte drammatica del grande Sergio Rubini – attore, regista, sceneggiatore e docente – e del pianista, maestro Michele Fazio, nella lettura di un testo che è allegoria di paure e desideri e che i due artisti potrebbero svelarci sotto nuove prospettive da scoprire così come Kublai Kan che “solo nei resoconti di Marco Polo riusciva a discernere, attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare, la filigrana d’un disegno sottile da sfuggire al morso delle termiti” (I. CALVINO, Le città invisibili, capitolo I).

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.nottiamontesirai.it .

Simona Pirosu