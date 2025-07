Il dottor Serafino Ponti è il nuovo direttore del Presidio ospedaliero Sirai di Carbonia, figura centrale per l’organizzazione, il rilancio e il rafforzamento della struttura.

Con oltre trent’anni di esperienza nella sanità pubblica, ha ricoperto ruoli apicali in diverse aziende sanitarie sarde, tra cui, ultimo in ordine di tempo, Direttore Sanitario della ASL di Nuoro e, in

precedenza, della ASL di Oristano. Particolarmente significative le sue direzioni di Presidi Ospedalieri come il San Martino di Oristano, il Delogu di Ghilarza e lo stesso Sirai di Carbonia.

Esperto riconosciuto nei processi di autorizzazione e accreditamento, ha svolto numerosi incarichi tecnici per la Regione Sardegna presso l’assessorato regionale della Sanità.

Già attivo in passato nel territorio del Sulcis Iglesiente con incarichi sia ospedalieri che territoriali, torna oggi con solide competenze nella gestione tecnico-sanitaria, nell’organizzazione dei servizi e nella valorizzazione delle risorse.