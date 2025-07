Prosegue, con tappa a a Carloforte, il tour estivo di RICREA dedicato alla promozione del riciclo degli imballaggi in acciaio

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la terza tappa di Cuore Mediterraneo, il tour nazionale promosso da RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, parte del sistema CONAI, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, anche in vacanza.

La nuova edizione fa tappa a Carloforte, dove nei prossimi giorni Alice, inviata speciale di RICREA, incontrerà turisti e bagnanti per raccontare – con leggerezza e spirito vacanziero – quanto sia semplice e importante fare la raccolta differenziata anche d’estate. Dalle conserve per i picnic in spiaggia alle scatolette usate nelle cambuse delle barche o in campeggio, gli imballaggi in acciaio sono una presenza quotidiana nelle vacanze degli italiani. Alice guiderà i bagnanti alla scoperta dei vantaggi e dei benefici del riciclo e dell’impatto positivo che può avere la corretta raccolta di barattoli per frutta e vegetali, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio – un materiale prezioso che si ricicla al 100% e infinite volte.

Le tappe di Cuore Mediterraneo lungo lo Stivale saranno anche l’occasione per condividere i dati virtuosi sul recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia: nel 2024 sono state avviate al riciclo 435.539 tonnellate di imballaggi, pari all’86,4% dell’immesso al consumo (504.149 tonnellate). Con una media pro capite di 4,8 kg raccolti per abitante, l’Italia ha superato già oggi gli obiettivi europei fissati per i prossimi anni: 70% entro il 2025 e 80% entro il 2030.

Il tour proseguirà lungo tutta la Penisola, toccando diverse località balneari e portando un messaggio semplice e concreto: anche in vacanza, riciclare fa bene al mare, all’ambiente e al futuro di tutti.