Sant’Anna Arresi Teatro 2025 si chiude con un bilancio positivo e un pubblico caloroso

Si è concluso con un successo di pubblico e organizzazione il Festival “Sant’Anna Arresi teatro 2025” una quattro giorni intensa e ricca di emozioni che ha riportato il teatro al centro della vita culturale del paese di Sant’Anna Arresi. Dal 22 al 25 luglio, la centrale Piazza Martiri e il Centro Sociale di via Giudice Mariano hanno ospitato spettacoli, laboratori, conferenze e momenti di incontro che hanno coinvolto cittadini, artisti e visitatori di tutte le età. L’evento, promosso dal comune di Sant’Anna Arresi e organizzato in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo – Circuito Pubblico per lo Spettacolo, “Sant’Anna Arresi teatro 2025” ha riportato il grande teatro a Sant’Anna Arresi unendo generazioni, linguaggi e visioni, aprendo la strada a una nuova stagione culturale all’insegna della partecipazione, dell’inclusione e della bellezza.

«Sant’Anna Arresi Teatro 2025 – dichiara l’assessore della Cultura del comune di Sant’Anna Arresi, Fabio Diana – rappresenta per noi molto più di un evento culturale: è un segnale forte di ripartenza, un investimento concreto sulla crescita del nostro territorio, un’occasione per rinsaldare i legami della comunità attraverso l’arte. Il teatro ha il potere di farci riflettere, emozionare, incontrare. Questa edizione ha dimostrato quanto il desiderio di partecipazione culturale sia vivo e quanto sia importante continuare a coltivare questi spazi di bellezza e confronto. Il nostro impegno sarà quello di far crescere il Festival anno dopo anno, migliorando l’offerta, ampliando le collaborazioni, dando continuità al lavoro iniziato. Siamo convinti che il futuro di Sant’Anna Arresi – conclude l’assessore – passi anche da qui: dalla capacità di aprire le porte al mondo attraverso il linguaggio universale del teatro, trasformando la cultura in volano di sviluppo, coesione e identità. E se questa è solo la prima tappa, possiamo dire con orgoglio che abbiamo già imboccato la strada giusta.»

«Questa edizione – dichiara soddisfatta Camilla Vargiu, direttrice artistica di Sant’Anna Arresi Teatro – è stata fortemente voluta dal gruppo di teatro di Sant’Anna Arresi. Abbiamo voluto creare uno spazio vivo e accogliente, dove per tre intense giornate si sono alternati artisti e compagnie locali, dando vita a un teatro che non è solo prosa, ma anche incontro, comunità, emozione. Abbiamo portato in scena contaminazioni tra teatro e antropologia, come nello spettacolo Posidos, accompagnato dal canto tradizionale sardo de Su Cuncordu Iscanesu; ma anche temi sensibili e profondi, come in Fragile di Susanna Mameli, e forme più leggere e popolari, come il teatro di strada del Gran Circo Disastro.»

L’inaugurazione, martedì 22 luglio, ha visto salire sul palco di Sant’Anna Arresi il cantautore cagliaritano Joe Perrino che con il suo toccante “Cantastorie di vita mala” ha catturato l’attenzione e entusiasmato il pubblico presente.

Tra i momenti più significativi del Festival, la conferenza “Sant’Anna Arresi Teatro dall’‘85 ad oggi”, che ha permesso di riscoprire le radici teatrali del paese, e lo spettacolo “Posidos” di Cada Die Teatro, reso ancora più emozionante dal canto tradizionale sardo de Su Cuncordu Iscanesu.

Il 24 luglio è stata la volta di “Fragile”, potente monologo di Susanna Mameli sull’identità e la vulnerabilità, preceduto dal coinvolgente workshop di burlesque curato da Sissy Gold, che ha riscosso una partecipazione trasversale, dimostrando quanto il teatro possa essere spazio di libertà e autoespressione.

Grande entusiasmo anche per la giornata conclusiva di venerdì 25 luglio, con l’animazione per bambini a cura di Musica Eventos e l’irresistibile comicità del Gran Circo Disastro.