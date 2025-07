Teatro sotto le stelle a Sant’Anna Arresi: tre giorni di spettacoli, laboratori e cultura per tutti, dal 23 al 25 luglio

Il comune di Sant’Anna Arresi, con l’organizzazione dell’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo – Circuito Pubblico Per lo Spettacolo presenta Sant’Anna Arresi Teatro 2025, un fine settimana all’insegna del teatro e della partecipazione culturale, in programma dal 23 al 25 luglio nella suggestiva cornice di piazza Martiri con un’anteprima musicale/teatrale in programma martedì 22 luglio. Quattro giornate ricche di eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità, tra spettacoli, laboratori, incontri e attività per bambini.

«Il Festival Sant’Anna Arresi Teatro 2025 – dice l’assessore della Cultura del comune di Sant’Anna Arresi Fabio Diana – nasce con l’ambizione di diventare un vero e proprio volano per la crescita culturale e turistica del nostro territorio. Come amministrazione, ci siamo dati obiettivi chiari e lungimiranti: costruire un percorso solido, capace di durare nel tempo e di offrire ogni anno una proposta culturale sempre più ricca e di qualità. Il teatro, a Sant’Anna Arresi, ha da sempre trovato terreno fertile. Quest’anno siamo ripartiti con risorse di bilancio comunale e con il supporto dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Per il futuro, puntiamo con decisione al reperimento di nuovi finanziamenti pubblici e alla costruzione di una rete istituzionale capace di sostenere questo progetto nel lungo termine.»

«Il progetto Sant’Anna Arresi Teatro – dichiara invece Camilla Vargiu, direttrice artistica di Sant’Anna Arresi Teatro – rinasce nel 2025, dopo oltre dieci anni di silenzio, ma con lo stesso spirito con cui nacque nel 1985, in collaborazione con Cada Die Teatro. Questa nuova edizione vuole essere un piccolo grande spazio di arte e condivisione, in cui si alterneranno sul palco artisti e compagnie locali, portando non solo prosa, ma anche contaminazioni tra teatro e antropologia, come nello spettacolo Posidos, accompagnato dal canto tradizionale sardo de Su Cuncordu Iscanesu. Parleremo di temi profondi e delicati, come nel toccante Fragile di Susanna Mameli, ma ci sarà spazio anche per la leggerezza del teatro di strada, con il Gran Circo Disastro e per la freschezza dell’esito scenico del nostro laboratorio teatrale.»

«Ad arricchire il programma – conclude la direttrice artistica Camilla Vargiu – due workshop: uno di burlesque a cura di SissyGold e uno dedicato ai costumi teatrali. E per tutta la durata dell’evento, i quadri della pittrice Lorena Ibba accompagneranno il pubblico in un percorso visivo e sensoriale. Sant’Anna Arresi Teatro torna per restituire alla comunità quella magia che solo il teatro sa creare: un luogo dove le emozioni si intrecciano, dove ci si incontra davvero. Ed è solo l’inizio.»

La prima iniziativa in programma è quella di martedì 22 luglio alle ore 21:30, quando Joe Perrino porterà sul palco di Piazza Martiri “Cantastorie di vita Mala”, uno spettacolo teatrale e musicale ideato e interpretato da Joe Perrino, con la partecipazione di Zuanna Maria Boscani.

Il sipario sulle attività del festival si alzerà invece mercoledì 23 luglio alle 19:30 con il Workshop di costumi teatrali a cura delle sarte del corso di teatro Marisa e Stefania. L’attività si svolgerà presso il centro sociale in via Giudice Mariano e vedrà la partecipazione di una special guest. Alle 21.00 spazio alla conferenza “Sant’Anna Arresi Teatro dall’‘85 ad oggi”, con gli interventi di Giancarlo Biffi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi, e Monica Porcedda, ex insegnante di teatro della scuola del paese. Un’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della storia teatrale locale, attraverso testimonianze e racconti.

Chiuderà la serata, alle 21.30, lo spettacolo “Posidos” a cura di Cada Die Teatro, accompagnato dal canto tradizionale sardo de Su Concordu Iscanesu.

La giornata di giovedì 24 luglio si aprirà invece con un appuntamento originale e ricco di fascino: dalle 18.00, alle 19.30, nei locali del centro sociale in via Giudice Mariano si svolgerà il “Workshop di burlesque” condotto da Sissy Gold. Un’occasione per esplorare, con leggerezza e ironia, l’arte della seduzione scenica. La serata proseguirà alle 21.30 in piazza Martiri con lo spettacolo “Fragile”, a cura dell’Associazione Anfiteatro Sud.

Venerdì 25 luglio, giornata conclusiva del Festival Sant’Anna Arresi Teatro, le iniziative in calendario inizieranno, alle 18.30, con l’animazione per bambini a cura di “Musica Eventos”: giochi, musica e attività pensate per intrattenere e coinvolgere i più piccoli.

Alle 20.00, andrà in scena lo spettacolo di teatro di strada del due comico “Gran Circo Disastro”, una produzione “Le Voci di Astarte”. L’appuntamento conclusivo della manifestazione è invece fissato alle 21.30, con l’”esito scenico del laboratorio di teatro di Sant’Anna Arresi”, un percorso formativo iniziato nel novembre 2024. I partecipanti, protagonisti di questo cammino teatrale, saliranno sul palco per condividere con la comunità il frutto del loro lavoro creativo: un momento carico di emozione che celebra il teatro come spazio di crescita personale e collettiva.

Sant’Anna Arresi Teatro 2025 è un momento di incontro e crescita per la comunità, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione di un teatro accessibile, partecipato e intergenerazionale. Un’occasione per riscoprire il valore dell’arte scenica come strumento di coesione, espressione e dialogo, in un contesto che celebra il legame profondo tra cultura e territorio.