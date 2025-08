A Carbonia anche quest’anno in estate Poste Italiane garantirà la presenza capillare e continuativa attraverso la rete dei cinque uffici

A Carbonia anche quest’anno durante il periodo estivo Poste Italiane garantirà la presenza capillare e continuativa attraverso la rete dei cinque uffici postali della città,

rimanendo a disposizione dei cittadini con tutti i suoi servizi postali e finanziari.

In particolare, la sede di Carbonia Centro (piazza Rinascita) sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) per l’intero mese.

Anche gli uffici postali di Carbonia 1 (via Dalmazia), Serbariu (via Santa Caterina), Cortoghiana (via Grandiacquet) e Bacu Abis (via Officina Elettrica) garantiranno ad agosto una

sostanziale continuità operativa mantenendo invariati i consueti orari di apertura dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35). In alcuni casi sono state pianificate lievi rimodulazioni già evidenziate attraverso appositi avvisi affissi nelle sedi dove sono disponibili altre utili indicazioni relative ai servizi di Poste Italiane sul territorio.