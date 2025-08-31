31 August, 2025
Poste

Dal 1° settembre è possibile ritirare la pensione nei 33 uffici postali e nei 25 ATM Postamat del Sulcis Iglesiente

Poste Italiane comunica che in tutti i 33 uffici postali del Sulcis Iglesiente le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento a partire da domani lunedì 1.
Sempre a partire da domani le pensioni di settembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 25 ATM Postamat del territorio, senza recarsi allo sportello.
Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

