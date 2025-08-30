30 August, 2025
HomeSanitàI Centri Trasfusionali del Sirai di Carbonia e del CTO di Iglesias hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale provvisorio, della durata di tre anni
Sanità

I Centri Trasfusionali del Sirai di Carbonia e del CTO di Iglesias hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale provvisorio, della durata di tre anni

I Centri Trasfusionali del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia e del Presidio CTO di Iglesias hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale provvisorio, della durata di tre anni, rilasciato dal Nucleo Tecnico Regionale per l’Accreditamento Istituzionale.
Si tratta di un traguardo significativo per l’ASL Sulcis, che attesta il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di qualità definiti dalla normativa regionale e nazionale per l’erogazione di prestazioni trasfusionali sicure ed efficaci.
«Un risultato che è frutto di un lavoro coraleha dichiarato il commissario Andrea Marrasche dimostra l’alto livello di competenza e dedizione del nostro personale. L’accreditamento rappresenta una garanzia per i cittadini e un passo fondamentale nel percorso di consolidamento e qualificazione dei nostri servizi sanitari».
Il riconoscimento conferma l’impegno costante dell’ASL Sulcis nell’adeguamento agli standard previsti e nella valorizzazione delle risorse professionali interne, a beneficio della qualità dell’assistenza sul territorio.
La Direzione, in una nota, esprime un sentito ringraziamento a tutti i professionisti che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo.
Nella foto di copertina il commissario straordinario della Asl Sulcis Iglesiente Andrea Marras
