30 August, 2025
Sport

Domenica 31 agosto, a Bacu Abis, si terrà l’evento “Pedala per Peppe”, in ricordo di Peppe Calì

Domenica 31 agosto, con partenza alle ore 18.00, decine di ciclisti e amatori si raduneranno in piazza Santa Barbara a Bacu Abis per partecipare alla manifestazione sportiva “Pedala per Peppe”, un giro ciclistico di 12 km nel ricordo di Peppe Calì, scomparso prematuramente nel 2018.
Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione, giunta alla sesta edizione, è prevista l’interdizione al traffico veicolare, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, esclusivamente al passaggio dei ciclisti, nelle seguenti strade:
• Piazza Santa Barbara (raduno e partenza);
• Via Pozzo Emilio;
  • Via Monteponi;
  • Via Monteneve;
  • Via Monterosa;
  • Via Pozzo Roth;
  • Via Tallarita;
  • Via Santa Barbara;
  • Via Pertini;
  • Via Biella;
  • Via Alessandria;
  • Via Firenze;
  • Via Cuneo;
  • Via Olbia;
  • Via Cogne;
  • Via Lamarmora;
  • Via Argentiera;
  • Piazza Idria;
  • Medau Brau e ritorno;
  • Via Gavorrano (arrivo).
POST TAGS:
