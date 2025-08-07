Riparte lo screening mammografico nella ASL Sulcis Iglesiente

Dopo una fase di sospensione, riprende nella ASL Sulcis Iglesiente il programma di screening mammografico per la prevenzione del tumore al seno, rivolto alle donne residenti nel territorio aziendale.

A partire dal mese di agosto, il Centro Screening ha avviato l’invio delle lettere di invito alla popolazione target, che potrà sottoporsi gratuitamente agli esami di I livello. Il calendario delle prestazioni è stato organizzato in collaborazione con la Struttura Complessa di Diagnostica per Immagini dei presidi ospedalieri Sirai di Carbonia e CTO di Iglesias.

Modalità di comunicazione degli esiti:

• In caso di esito negativo, la comunicazione sarà inviata per

posta. La persona sarà poi reinvitata al successivo round di screening

dopo due anni.

• In caso di esito positivo, sospetto o da approfondire, le donne saranno contattate telefonicamente dal personale del Centro Screening per avviare ulteriori accertamenti diagnostici.

«La ripresa dello screening rappresenta un risultato importante frutto di un grande impegno organizzativo da parte di tutta l’Azienda – ha dichiarato il commissario della ASL Sulcis Iglesiente Andrea Marras -. Garantire l’accesso a programmi di prevenzione efficaci è per noi una priorità, perché significa prendersi cura della salute delle nostre comunità in modo concreto e tempestivo.»

«Siamo molto soddisfatti di poter riprendere un’attività così strategica per la prevenzione oncologica – sottolinea la responsabile del Centro Screening, Tiziana Serra -. Invitiamo tutte le donne coinvolte a partecipare con fiducia: l’adesione è fondamentale per garantire l’efficacia del programma e incidere significativamente sulla riduzione della mortalità legata al tumore al seno, offrendo alle donne maggiori possibilità di cura e di una migliore qualità di vita».

Il programma è rivolto alla fascia d’età più colpita dal tumore alla mammella (50-69 anni). Secondo l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), la partecipazione a screening organizzati con invito attivo può ridurre la mortalità per tumore al seno fino al 40%.

La ASL Sulcis Iglesiente invita tutte le donne a non rinunciare alla prevenzione, ricordando che lo screening rappresenta uno degli strumenti più efficaci per diagnosticare precocemente il tumore e aumentare significativamente le possibilità di cura.

Non rientrano nello screening (ma sarà loro consigliato un percorso alternativo):

• le donne con patologie invalidanti che impediscono di raggiungere l’ospedale;

• le donne che hanno subito una mastectomia totale o subtotale;

• le donne che si trovano nel periodo di follow-up (5 anni) dopo un intervento alla mammella;

• le donne che portano protesi mammarie.