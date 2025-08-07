Sun d’Aixia 2025: due serate da tutto esaurito a Carloforte

La rassegna “Sun d’Aixia 2025” si conferma punto di riferimento per la musica dal vivo sull’Isola di San Pietro. Con due appuntamenti da tutto esaurito e più di 300 spettatori complessivi, Sun d’Aixia 2025 conferma il suo successo. La rassegna, organizzata da Botti du Scoggiu e ospitata presso la Residenza A Cova in località Lucaise, a Carloforte, si afferma come uno degli eventi culturali estivi più seguiti e riconoscibili dell’Isola di San Pietro. Un pubblico fedele, che ogni anno cresce. E che quest’estate ha superato ogni aspettativa. Un segnale forte, che dice quanto sia viva la voglia di cultura, di ascolto, di bellezza condivisa. Perché l’estate a Carloforte accoglie una comunità ampia e composita, fatta di curiosità diverse, gusti plurali, desideri che chiedono proposte all’altezza. Sun d’Aixia nasce per questo: per accogliere, unire, offrire musica d’autore in un contesto che invita alla sospensione e all’incontro.

Il debutto della rassegna, il 16 luglio, ha visto sul palco il collettivo I THE CLOWNS, in un omaggio poetico e visionario a Charles Mingus: jazz, teatralità, improvvisazione, scrittura collettiva. Il 29 luglio è stato il turno dell’arpista svizzero Joel Von Lerber, che ha letteralmente incantato il pubblico con un recital per arpa sola, attraversando Debussy, Renié, Fauré e de Falla, e restituendo allo strumento tutta la sua ricchezza timbrica e spirituale.

Il terzo e ultimo appuntamento è in programma venerdì 9 agosto alle ore 19.15, sempre nello spazio A Cova: Sharon Tadmor & Maria José Palla. Voce e pianoforte al tramonto. Sul palco due giovani interpreti di grande talento: il soprano Sharon Tadmor, israelo-francese, attiva nei principali teatri europei e israeliani e la pianista cagliaritana Maria José Palla, vincitrice di concorsi internazionali e oggi perfezionata all’Accademia di Santa Cecilia. In programma un concerto di musica vocale da camera, con brani di Malipiero, Ravel e altri autori del primo Novecento, in un’atmosfera raccolta e suggestiva. Ingresso: 10 euro Prenotazioni: www.bottidushcoggiu.com oppure infopoint in loco Posti limitati, si consiglia la prenotazione.

La rassegna si concluderà il 9 agosto, ma il calendario di Botti du Scoggiu prosegue con nuovi appuntamenti: a fine mese, riflettori accesi su Marballu’s, il festival musicale di fine estate, dal 25 al 30 agosto.