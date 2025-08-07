Venerdì 8 agosto, dalle 22.15, in piazza Martiri della Libertà, va in scena la seconda edizione di #ISTADI – Mogoro Summer Fest

Venerdì 8 agosto, in piazza martiri della libertà a Mogoro, si terrà la seconda edizione di #ISTADI – Mogoro Summer Fest, festival musicale dedicato alle nuove sonorità isolane.

A partire dalle 22.15, sul palco antistante la Fiera dell’Artigianato, si susseguiranno le esibizioni di Balentia, Basaltic Plateau e Ugly Sounds.

Ad aprire le danze proprio i padroni di casa Balentia: il duo rap formato da Su Maistu e Lepa, e accompagnato dallo storico Dj Zep in consolle, proporrà brani storici tra cui Gentixedda, Centeunu, Su Rei e Fadeus Rimas alternati a canzoni più recenti come Nieddu, Cali Sensu, Un bambino che cammina e L’occasione. Non mancherà il freestyle, che da sempre contraddistingue le esibizioni del gruppo.

A seguire la band Basaltic Plateau, “power trio post apocalittico” come loro stessi amano definirsi. Sonorità anni ’70, noise, fascinazioni psichedeliche e il groove dello stoner sono un invito al viaggio tra il deserto e il mare. Basalti Plateau è un esperimento sonoro di Maurizio Cau, Roberto Loscerbo e Marco Serra.

A chiudere la serata il trio Ugly Sounds. I Rippers hanno tirato fuori per anni polvere e cenere garage-punk dalle caverne sarde. Ora, dalle ceneri loro, gli Ugly Sounds proseguono il lavoro lasciato incompiuto: suono ultraprimitivo, febbrile e criminale, un animale marino che si dimena con l’amo ficcato nel palato, costretto a boccate di ossigeno che, invece di saziarlo, lo portano all’agonia.

L’ingresso a #ISTADI – Mogoro Summer Fest è libero e gratuito. La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Mogoro – Assessorato alla Cultura e Spettacolo con la Direzione Artistica dell’Associazione Culturale Roots.