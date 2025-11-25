25 November, 2025
Il commissario straordinario della ASL Sulcis Iglesiente, Andrea Marras, ha concluso oggi il suo mandato semestrale
Sanità

Il commissario straordinario della ASL Sulcis Iglesiente, Andrea Marras, ha concluso oggi il suo mandato semestrale

Il commissario straordinario della ASL Sulcis Iglesiente, Andrea Marras, ha concluso oggi il suo mandato semestrale. Di seguito la sua lettera di saluto e ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Azienda.

«Gentilissimi e gentilissime,

al termine dei miei sei mesi di mandato come Commissario straordinario di questa ASL, ho il piacere di rivolgervi un saluto e un ringraziamento sincero.

Con il mio ingresso in pensione si chiude un lungo percorso professionale: questi ultimi mesi alla guida della ASL Sulcis Iglesiente resteranno per me un’esperienza che custodirò con gratitudine.

Il contesto in cui operiamo presenta indubbie criticità, legate alla carenza di personale, alla natura periferica del territorio e agli effetti derivanti dalla chiusura di alcuni servizi negli ultimi anni.

Ciononostante, l’Azienda continua a garantire ogni giorno centinaia di prestazioni di valore, confermando il ruolo essenziale che svolge per la comunità.

In questi mesi ho conosciuto tante professionalità di valore, ho potuto apprezzare la qualità del lavoro svolto e l’impegno di ciascuno di voi per garantire elevati standard di servizio, anche on condizioni operative non semplici. Ho cercato per quanto possibile, di favorire una maggiore consapevolezza del valore che l’Azienda esprime, così come dei Professionisti che quotidianamente la sostengono, convinto che il riconoscimento dell’identità e del ruolo di una realtà territoriale sia parte integrante del suo rafforzamento.

Desidero ringraziarvi per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati. Il vostro contriuto rappresenta un presidio irrinunciabile per il territorio e costituisce la base su cui potrà proseguire un percorso di consolidamento.

Mi auguro ora che possa svilupparsi un periodo di continuità gestionale, condizione necessaria per affrontare con efficacia le criticità ancora presenti. Sarà importante, in tale quadro, adottare anche decisioni ferme e coraggiose, orientate al miglioramento complessivo dei servizi e al benessere della collettività.

Auguro a tutti voi il meglio nella vita e nel lavoro, certo della Vostra capacità di affrontare le sfide future con determinazione e professionalità.»

Cordiali saluti

Andrea Marras

