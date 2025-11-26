26 November, 2025
Agricoltura

Il secondo dei tre incontri per incentivare un consumo consapevole della risorsa idrica si tiene oggi a Masainas

Il secondo dei tre incontri per incentivare un consumo consapevole della risorsa idrica si tiene oggi a Masainas, in via Aldo Moro, al centro di aggregazione sociale. Si tratta di tre appuntamenti: il primo già svolto  a Iglesias, mentre il terzo ed ultimo si terrà a Villamar il 4 dicembre. Ad organizzare è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale che con la Regione Sardegna, assessorato dell’Agricoltura, ha sviluppato un progetto di comunicazione di buone pratiche, necessario proprio a indurre comportamenti consapevoli nella cittadinanza. Il ciclo di incontri fa parte di un articolato elenco di iniziative necessarie a portare avanti azioni specifiche di informazione. In generale tramite diversi canali di comunicazione (incontri pubblici, social e materiale informativo) è fondamentale richiamare l’attenzione della cittadinanza sulle problematiche legate soprattutto alla mancanza di disponibilità di acqua nei campi, necessaria per la produzione di materie prime.
«L’agricoltura commenta Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – da sempre ha una funzione di custode degli equilibri sistemici e salvaguardia non solo della economia locale ma anche della biodiversità e dell’ambiente. L’acqua è fondamentale per mantenere questi equilibri, e questo gli agricoltori lo sanno bene. Da sempre nei campi si cerca di farne un utili.»
Partecipano all’incontro odierno, iniziato alle 17.00, il sindaco di Masainas Gianluca Pittoni e Sergio Lai del Cnsorzio di Bonifica per i saluti. Seguiranno gli interventi tecnici di Annamaria Leone e Pierfrancesco Testa del Consorzio di Bonifica, Marco Dettori di Agris Sardegna, Marta Debolini ricercatrice Euro-Mediterranean Center for Climate Change. Le conclusioni saranno affidate a Efisio Perra presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.
Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 12/2025.
 
giampaolo.cirronis@gmail.com

