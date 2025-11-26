Il secondo dei tre incontri per incentivare un consumo consapevole della risorsa idrica si tiene oggi a Masainas, in via Aldo Moro, al centro di aggregazione sociale. Si tratta di tre appuntamenti: il primo già svolto a Iglesias, mentre il terzo ed ultimo si terrà a Villamar il 4 dicembre. Ad organizzare è il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale che con la Regione Sardegna, assessorato dell’Agricoltura, ha sviluppato un progetto di comunicazione di buone pratiche, necessario proprio a indurre comportamenti consapevoli nella cittadinanza. Il ciclo di incontri fa parte di un articolato elenco di iniziative necessarie a portare avanti azioni specifiche di informazione. In generale tramite diversi canali di comunicazione (incontri pubblici, social e materiale informativo) è fondamentale richiamare l’attenzione della cittadinanza sulle problematiche legate soprattutto alla mancanza di disponibilità di acqua nei campi, necessaria per la produzione di materie prime.

«L’agricoltura – commenta Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – da sempre ha una funzione di custode degli equilibri sistemici e salvaguardia non solo della economia locale ma anche della biodiversità e dell’ambiente. L’acqua è fondamentale per mantenere questi equilibri, e questo gli agricoltori lo sanno bene. Da sempre nei campi si cerca di farne un utili.»

Partecipano all’incontro odierno, iniziato alle 17.00, il sindaco di Masainas Gianluca Pittoni e Sergio Lai del Cnsorzio di Bonifica per i saluti. Seguiranno gli interventi tecnici di Annamaria Leone e Pierfrancesco Testa del Consorzio di Bonifica, Marco Dettori di Agris Sardegna, Marta Debolini ricercatrice Euro- Mediterranean Center for Climate Change. Le conclusioni saranno affidate a Efisio Perra presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

Il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 12/2025.