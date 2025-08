Il Consiglio comunale di Narcao ha approvato la proposta di affidamento a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, della gestione della farmacia comunale.

«Come sindaco di Narcao, posso dire con orgoglio che la nostra amministrazione comunale non si ferma mai e non ha timore di assumersi tutte le responsabilità necessarie per il bene della comunità – ha detto il sindaco Antonello Cani -. Abbiamo appena approvato una decisione importante per il futuro della nostra farmacia comunale: dopo un’attenta analisi supportata da uno studio specializzato di livello nazionale, abbiamo scelto di procedere con l’affidamento in concessione della farmacia comunale attraverso gara pubblica. Una scelta coraggiosa e trasparente, supportata da analisi tecniche approfondite… Con l’obiettivo di garantire il miglior servizio ai cittadini.»

«Nel frattempo, vogliamo ringraziare di cuore il nostro responsabile che da tempo ormai si è caricato il servizio farmacia sulle spalle, garantendo con professionalità e dedizione la continuità del servizio per tutti i cittadini. Il suo impegno quotidiano continua ad essere fondamentale e merita tutto il nostro supporto – ha aggiunto Antonello Cani -! Questa amministrazione non si nasconde dietro le difficoltà, ma le affronta con determinazione e competenza. Continuiamo a lavorare per Narcao con la stessa energia di sempre!»